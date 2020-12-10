نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاكا يتحدث عن فترة لعبه في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استرجع النجم البرازيلي السابق ريكاردو كاكا، لاعب ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني بالإضافة لأندية أخرى عديدة، فترته مع الفريق "الملكي"، وأكد أن أسلوبهم كان "هجوميا للغاية"، وكانت الجماهير تطالبهم بالمزيد حتى وهم متقدمون بثلاثة أهداف نظيفة.

وقال كاكا في حوار مع شبكة سكاي سبورتس اليوم الأربعاء "كان علي تغيير طريقة لعبي بعض الشيء. أسلوب ريال مدريد هجومي جدا، ولهذا كانت الجماهير تطالبنا بالمزيد حتى وإن كنا متقدمين 3-0.

هذا هو ريال مدريد، يهاجم طيلة الوقت. كان علي أن أتأقلم على هذا الأسلوب".

كما تطرق صاحب الـ38 عاماً للحديث حول مستقبله، حيث ألمح إلى أنه قد يتحول للتدريب.