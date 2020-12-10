"راندى" حارس سمسطا يلفت الأنظار في الممتاز "ب"

ولمع بريق ' راندى ' حارس مرمى سمسطا خاصة عقب نجاحه فى التصدى لركلة جزاء بالجولة الثانية نفذها معتز محروس لاعب وسط بنى سويف وبالجولة الثالثة نجح فى التصدى لركلة جزاء نفذها حسين خالد لاعب الفيوم مما كان له الأثر الأكبر فى تحويل نتيجة تعادل الفريق ونجاحه فى اقتناص الثلاث نقاط .

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محمد يوسف

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