نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يتأهل إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.. وبايرن ميونيخ يتخطي لوكوموتيف موسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف أتلتيكو مدريد الإسباني بطاقة العبور الى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه بنتيجة 2-صفر على مضيفه سالزبورغ النمساوي، يوم الأربعاء، في الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة الاولى، ليلتحق ببايرن ميونيخ الألماني.

وسجل ماريو ايرموسو (39) والبلجيكي يانيك كاراسكو (86) هدفي اللقاء، ورفع فريق العاصمة الإسبانية الذي كان بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ الأدوار الاقصائية رصيده الى تسع نقاط خلف بايرن ميونيخ (16)، فيما تجمد رصيد سالزبورغ عند 4 نقاط لينتقل الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، فيما بقي لوكوموتيف موسكو أخيرًا بثلاث نقاط بعد سقوطه 2-صفر أمام ضيفه البافاري.