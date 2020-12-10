باتشيكو يكشف سبب رفض الشيخ وعادل وخطته لتأهيل جمعة وفتوح

صرح جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، بأن إدارة النادي طلبت رأيي بشأن التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، ورحبت بالأمر ثم تراجعوا بعد ذلك، كما أعتبر أن الجيل الذي دربه في 2014 كان أكثر توازنًا.

وقال "باتشيكو"، في تصريحاته التلفزيونية على قناة "الزمالك" الفضائية، "أمير عادل لاعب جيد، ورأيت سيرته الذاتية فأعجبت به كثيرًا، ولكني أراهن على قطاع الناشئين من أجل ألا يصرف النادي الكثير من الأموال".

وتحدث عن موقفه من اللاعبين الشباب، قائلًا "لم أرَ الفرق التي تنافس على اللقب تمنح الفرصة للاعبين الشباب مثلما حققنا ذلك مع أحمد عيد وغيره من اللاعبين".

وفيما يتعلق بالبدلاء، قال "حين أعطيت الفرصة لمصطفى فتحي لم يمنحنا المستوى المنتظر منه، اللاعبون البدلاء كان عندهم الفرصة ولكن لم يؤدوا بشكل جيد حين حصلوا عليها، وأردت عدم المجازفة بإجراء تبديل وإبعاد الأساسيين رغم النقص العددي في أوقات كثيرة".

وانتقل للمقارنة بين الجيل الحالي والذي تولى تدريبه في ولايته الأولى: "الجيل الذي توليت تدريبه في 2014 كان يمتلك توازنًا أكبر بين العناصر الأساسية والبدلاء من جيل 2020، وكان لدينا 20 لاعبًا و10 أساسيين و10 بدلاء يمكن التبادل بينهم بدون وجود فوارق كبيرة".

وأما فيما يتعلق بالصفقات، "طلبت قلب دفاع وأحمد الشيخ كان يستطيع إضافة شيء للفريق كونه لاعب صاحب قدم يسرى والمشكلة انهم (إدارة الزمالك) سألوني عن رأيي الفني وبعدها تراجعوا عن الصفقة رغم أنني وافقت وكنت أحب عودة سيسيه ولم يعد رغم أنه لاعب الزمالك".

وأضاف "شاهدت حميد أحداد وأعجبني مستواه وطلبت عودته، كما أنني طلبت محمد أشرف (روقة) ولعب معنا رغب أنه لم يكن قد خاض تدريبات، وكذلك أحمد فتوح وأرى أنني أستطيع اللعب به مع عبدالله جمعة مدافع أيسر وجناح".