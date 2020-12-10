دور الـ 16.. تعرف على خصوم ليفربول المحتملين بدوري أبطال أوروبا

أسدل الستار على الفرق المتأهلة إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباريات دور المجموعات مساء أمس الأربعاء.

خصوم ليفربول المحتملون في دور الـ16:

-لايبزيج

-بوروسيا مونشنغلادباخ

-برشلونة

-اشبيلية

-اتلتيكو مدريد

-لاتسيو

-بورتو

وستقام قرعة دوري الأبطال في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون سويسرا.

وتقام قرعة دور الـ 32 يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، وستبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة .

سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، هدف التقدم للريدز في شباك ميتييلاند الدنماركي، بالدقيقة الأولى من المباراة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونجح صلاح في استخلاص الكرة من مدافع ميتييلاند قبل أن ينفرد بالحارس ويسجلها في المرمى معلنا تقدم الريدز.

وانفرد صلاح بصدارة هدافي ليفربول عبر التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيله الهدف الـ22، بعدما تجاوز الرقم المسجل باسم أسطورة الريدز ستيفان جيرارد.

وعلق ستيفن جيرارد على إنجاز صلاح عبر حساب ليفربول على موقع إنستجرام قائلًا:" أحب ذلك مو".