باتشيكو يفتح النار على التحكيم: الدوري في الزمالك يساوي 5 في الأهلي

هاجم جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التحكيم في مصر، قائلًا إن الحصول على الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب دوري في الأهلي.

وقال "باتشيكو"، عبر قناة الزمالك، "في آخر جولات الدوري أحرزنا عدد نقاط الأهلي لو كنت موجودا من البداية لما وصل الفارق إلى 20 نقطة، لا يصح أن يكون الفارق بين الأهلي والزمالك 20 نقطة، ويجب أن ننافس حتى النهاية".

وشرح "من سنين كنت مدربا في البرتغال، وشيدوا مبنى جديدا للاتحاد فقلت إنه من أموالي لأنه تم تغريمي كثيرا لاعتراضي على التحكيم هذا الأمر تغير الآن، الحكام بشر ويقومون بعملهم، حكام كثير يخطئون والـ VAR أحيانا يخطئ، وكل فريق سيريد أن يُحتسب أي خطأ في صالحه، لم أفز في أي مباراة بخطأ تحكيمي مع الزمالك، وربما حدث العكس، لدي ملاحظات كثيرة على أداء التحكيم وأطلب منهم المزيد من العدالة".