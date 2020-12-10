الرياضة

معلول: التتويج بلقب إفريقيا حلم كل لاعب.. وفايلر شخصية صعبة و "مش مفهومة"

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أحمد جودة - القاهرة - قال علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا يعتبر حلم لكل لاعب.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الجهاز الطبي له دور كبير في النجاحات الكبيرة التي حققها الأهلي مؤخرًا".

وتابع :"التتويج بلقب إفريقيا هو حلم لأي لاعب، وفي النهائي الأخير  كان خاصًا لأنه أمام فريق الزمالك".

وواصل :"الجميع كان في حالة تركيز واللاعبون دخلوا في أجواء المباراة بشكل قوي، وهو ما ساعدنا كثيرًا في الفوز في اللقب".

وزاد :"بعدما خرجنا من بطولة الموسم قبل الماضي كنا ننتظر صن داونز مرة أخرى من أجل الثأر، ولكي ننفذ وعدنا للجماهير".

وأشار :"أنا أتعلم من جميع المدربين، وأحاول تطوير الشيء الذي ينقصني مع كل مدرب".

وأردف :"فايلر شخصيته كانت صعبة وليست مفهومة".

وأوضح :"لا اهتم بالعروض التي أتلقاها فهناك وكيل لي يتابع مثل هذه الأمور، وأنا أركز في عملي مع فريقي واحترم تعاقدي مع الأهلي، وأنا سعيد بالتواجد في النادي الأحمر".

وأشار :"عقدي ينتهي مع النادي الأهلي في ٢٠٢٢ ومستعد للتجديد مع النادي".

واختتم حديثه :"هدفنا تحقيق نتائج إيجابية في بداية مشوار الفريق الأحمر بلقب الدوري المصري، ثم نبدأ بعد ذلك في الاستعداد للسوبر الإفريقي ومن بعده السوبر المصري".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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