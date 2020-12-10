نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلول: التتويج بلقب إفريقيا حلم كل لاعب.. وفايلر شخصية صعبة و "مش مفهومة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا يعتبر حلم لكل لاعب.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الجهاز الطبي له دور كبير في النجاحات الكبيرة التي حققها الأهلي مؤخرًا".

وتابع :"التتويج بلقب إفريقيا هو حلم لأي لاعب، وفي النهائي الأخير كان خاصًا لأنه أمام فريق الزمالك".

وواصل :"الجميع كان في حالة تركيز واللاعبون دخلوا في أجواء المباراة بشكل قوي، وهو ما ساعدنا كثيرًا في الفوز في اللقب".

وزاد :"بعدما خرجنا من بطولة الموسم قبل الماضي كنا ننتظر صن داونز مرة أخرى من أجل الثأر، ولكي ننفذ وعدنا للجماهير".

وأشار :"أنا أتعلم من جميع المدربين، وأحاول تطوير الشيء الذي ينقصني مع كل مدرب".

وأردف :"فايلر شخصيته كانت صعبة وليست مفهومة".

وأوضح :"لا اهتم بالعروض التي أتلقاها فهناك وكيل لي يتابع مثل هذه الأمور، وأنا أركز في عملي مع فريقي واحترم تعاقدي مع الأهلي، وأنا سعيد بالتواجد في النادي الأحمر".

وأشار :"عقدي ينتهي مع النادي الأهلي في ٢٠٢٢ ومستعد للتجديد مع النادي".

واختتم حديثه :"هدفنا تحقيق نتائج إيجابية في بداية مشوار الفريق الأحمر بلقب الدوري المصري، ثم نبدأ بعد ذلك في الاستعداد للسوبر الإفريقي ومن بعده السوبر المصري".