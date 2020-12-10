نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الترتيب النهائي لمجموعات دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار مساء الأربعاء، على دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن تم حسم جميع المقاعد المتأهلة لدور الـ16، والأندية المتأهلة للدوري الأوروبي، والأندية التي ودعت المنافسات الأوروبية.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ16 من البطولة مساء الاثنين القادم بمدينة نيون السويسرية.

وحسم بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد بطاقتي المجموعة الأولى، بينما تأهل ريال مدريد ومونشنجلادباخ عن المجموعة الثانية.

في المجموعة الثالثة، تأهل مانشستر سيتي بصبحة بورتو، بينما حسم ليفربول قمة المجموعة الرابعة ومعه أتالانتا.

وتصدر تشيلسي المجموعة الخامسة وتلاه أشبيلية، بينما حسم بوروسيا دورتموند قمة المجموعة السادسة وتأهل رفقة لاتسيو.

في المجموعة السابعة، تصدر يوفنتوس المجموعة ومن خلفه برشلونة، بينما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة، وتأهل مع لايبزج.

وفيما يلي، الترتيب النهائي لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

المجموعة الأولى

1- بايرن ميونيخ 16 نقطة.

2- أتليتيكو مدريد 9 نقاط.

3- ريد بول سالزبورج 4 نقاط.

4- لوكوموتيف موسكو 3 نقاط.

المجموعة الثانية

1- ريال مدريد 10 نقاط.

2- بوروسيا مونشنجلادباخ 8 نقاط.

3- شاختار دونيستيك 8 نقاط.

4- إنتر ميلان 6 نقاط.

المجموعة الثالثة

1- مانشستر سيتي 16 نقطة.

2- بورتو 13 نقطة.

3- أوليمبياكوس 3 نقاط.

4- مارسيليا 3 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- ليفربول 13 نقطة.

2- أتالانتا 11 نقطة.

3- أياكس 7 نقاط.

4- ميتلاند نقطتين.

المجموعة الخامسة

1- تشيلسي 14 نقطة.

2- أشبيلية 13 نقطة.

3- كراسنودار 5 نقاط.

4- رين نقطة واحدة.

المجموعة السادسة

1- بوروسيا دورتموند 13 نقطة.

2- لاتسيو 10 نقاط.

3- كلوب بروج 8 نقاط.

4- زينيت سان بطرسبرج نقطة واحدة.

المجموعة السابعة

1- يوفنتوس 15 نقطة.

2- برشلونة 15 نقطة.

3- دينامو كييف 4 نقاط.

4- فرينكفاروزي نقطة واحدة.

المجموعة الثامنة

1- باريس سان جيرمان 12 نقطة.

2- لايبزج 12 نقطة.

3- مانشستر يونايتد 9 نقاط.

4- إسطنبول باشك شهير 3 نقاط.