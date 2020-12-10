نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا تراجع الزمالك عن ضم الشيخ وأمير عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك أن سبب تراجع النادي عن صفقتي أحمد الشيخ وأمير عادل هو عدم احتياجات الفريق لهما.

وقال جعفر فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "لا نريد عقد صفقات لا نستفيد منها والفريق متكامل والثنائي لدينا فى مركزهما لاعبين أخريين مميزين وباتشيكو أكد عدم حاجته لهما".

وأضاف: "لا يوجد مشكلة مع أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي بشأن تجديد عقدهما خلال الفترة المقبلة وكان لدينا العديد من الإصابات أثرت علبنا فى نهايي أفريقيا وأمام طلائع الجيش فى كأس مصر".

وكان نادى الزمالك قد خسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام النادى الأهلى بهدفين لهدف على ستاد القاهرة الدولي، ثم خرج من دور نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.