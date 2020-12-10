تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم حسن ومدة غيابه

جاء ذلك وفقًا لتعليمات الطبيب المعالج لمدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، الذي حذره من عمل أي مجهود خلال الفترة الحالية بعد إصابته بكسر فى 4 ضلوع.

وحرص محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، علي زيارة إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول؛ للاطمئنان إليه بعد تعرضه لحادث سيارة صباح أمس، الأربعاء.

وأثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها إبراهيم حسن إصابته بكسر فى 4 ضلوع نتيجة الحادث الذي تعرض له فجرًا، أثناء قيادة سيارته الخاصة بمنطقة لوران على كورنيش الإسكندرية.

وقرر محمد مصيلحي إلغاء الجلسة التحفيزية المتفق عليها بين مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق بطولة الدوري المصري نظرا للحادث الذي تعرض له مدير الكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة نادي بيراميدز يوم السبت المقبل في أولى جولات الدوري المصري باستاد الدفاع الجوي.

ويأمل حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري لتحقيق كافة البطولات من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر.