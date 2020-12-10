باتشيكو: كنت أريد سيسيه.. وهناك صداع في توظيف مركز الظهيرين

أكد جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه كان يرغب في ضم رزاق سيسيه، المُعار لصفوف الاتحاد السكندري، وكذلك أن يتم التعاقد مع "ثيرد باك" حتى يشعر بالارتياح مع الفريق.

وأضاف باتشيكو، خلال حواره التلفزيوني على قناة "الزمالك"، "شاهدت مباريات ومقاطع فيديو لرزاق سيسيه وهو لاعب سريع وأنا أحب ذلك ولكن حدث تغيير في الإدارات وأنقل تحياتي لأمير مرتضى ومرتضى منصور وإسماعيل يوسف لأنهم وثقوا بي".

وعن تجديد إعارة رزاق لصفوف الاتحاد قبل نهائي أفريقيا، رد المدرب البرتغالي "لا أقول بأن أمير مُخطئ ولكننا تناقشنا في كل شيء".

وتابع المدير الفني للزمالك "الإدارة الحالية عرضت علي غزال وأعرفه حين كان يلعب بصفوف ناسيونال ماديرا، وهو يمتلك إمكانيات جيدة، ولكن لأسباب لا أعلمها لم يتم التعاقد معه لدي 3 لاعبين في مركز الظهير الأيمن والأيسر، وسيكون هناك صداع في توظيفهم".

وأتم المدرب البرتغالي، تصريحاته بالإشارة إلى أنهم يجهزون حمزة المثلوثي تدريجيًا حتى لا يعاني من مشاكل بدنية عند ظهوره، قائلًا "أحببت المثلوثي رغم وجود حازم إمام، وأحمد عيد الذي تطور، وأطالبه بالصبر".

وكان الزمالك أعلن تعاقده بصورة رسمية مع حمزة المثلوثي خلال الانتقالات الصيفية المنصرمة قادمًا من صفوف الصفاقسي التونسي.