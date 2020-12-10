علي معلول: شعرت بالراحة مع باتريس كارتيرون وتجديد تعاقدي مع الأهلي خاص بوكيل أعمالي

وقال علي معلول، في تصريحات تلفزيونية على فضائية "أون تايم سبورتس"، "الجهاز الطبي تعامل معي بشكل محترف أثناء إصابتي بـ"الضمة" قبل مباراة العودة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، والجهاز فضل عدم مشاركتي للتواجد في المباراة النهائية".

وتابع "التركيز والدخول في أجواء اللقاء مبكرا أمام الزمالك حسم النهائي".

وواصل "جميع المدربين استفدت منهم وشعرت بالراحة مع باتريس كارتيرون ولاسارتي وموسيماني، وفايلر كان شخصية صعبة ومش مفهومة".

وعن تجديد تعاقده مع النادي الأهلي، قال علي معلول: "أمر يخص وكيل أعمالي وأنا مركز مع الفريق وسعيد بالتواجد داخل الأهلي وأهم حاجة حب الناس وعقدي ينتهي مع الأهلي ٢٠٢٢".

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك يوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.