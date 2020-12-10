سيناريو 2005.. رؤوف جاسر: مرتضى منصور سبب أزمات الزمالك منذ دخوله للنادي

أكد رؤوف جاسر، نائب رئيس الزمالك الأسبق، أن مرتضى منصور اتخذ موقفا صارما ضد أعضاء مجلس الزمالك في 2005 والمشاكل انتقلت إلى وزير الرياضة وقتها، أزمات الزمالك في 2005 جاءت من مرتضى منصور نفسه.

وقال "جاسر"، في تصريحات ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "دوت الخليج"، إن عقد جلسة لتقريب وجهات النظر مع مرتضى منصور عام 2006 لكنه استمر في انفراده بالقرارات.

وتابع أنه كان دائم الهجوم على كاجودا وأحمد رمزي في 2006 وهو ما دفع رمزي للرد عليه، وأنه حاول إقناعه بدعم الفريق بدلا من الهجوم ضد الجهاز الفني، مؤكدا أن مرتضى هو سبب أزمات الزمالك منذ دخوله للنادي.