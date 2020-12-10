سيناريو 2005.. رؤوف جاسر: مرتضى منصور سبب أزمات الزمالك منذ دخوله للنادي

أكد رؤوف جاسر، نائب رئيس الزمالك الأسبق، أن مرتضى منصور اتخذ موقفا صارما ضد أعضاء مجلس الزمالك في 2005 والمشاكل انتقلت إلى وزير الرياضة وقتها، أزمات الزمالك في 2005 جاءت من مرتضى منصور نفسه.
وقال "جاسر"، في تصريحات ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "دوت الخليج"، إن عقد جلسة لتقريب وجهات النظر مع مرتضى منصور عام 2006 لكنه استمر في انفراده بالقرارات.
وتابع أنه كان دائم الهجوم على كاجودا وأحمد رمزي في 2006 وهو ما دفع رمزي للرد عليه، وأنه حاول إقناعه بدعم الفريق بدلا من الهجوم ضد الجهاز الفني، مؤكدا أن مرتضى هو سبب أزمات الزمالك منذ دخوله للنادي.
كشف مصدر مطلع داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك، عن وجود أزمة خلال الفترة الأخيرة، بسبب استغناء النادي عن بعض اللاعبين قبل غلق باب القيد بساعات، دون إخبارهم أو إعلام أولياء أمورهم، ما تسبب في حرمان اللاعبين من المشاركة مع أي نادٍ آخر خلال الفترة المقبلة.
وقال المصدر إن غانم سلطان قام بالاستغناء عن عدد من اللاعبين من قطاع الناشئين بنادي الزمالك، واستبدالهم بلاعبين آخرين في القائمة عقب حل مجلس إدارة النادي منذ أيام.
وتابع المصدر: "أنه تم الاستغناء عن اللاعبين قبل غلق باب القيد بساعة واحدة واستبدالهم بغيرهم، بينما كان الناشئون المستغنى عنهم يشاركون بشكل مميز".
وأوضح المصدر أن ذلك جاء بناء على قرار من الثنائي فاروق جعفر وغانم سلطان، اللذين قام بدورهما بإبلاغ أحد الإداريين المسئول عن القيد باستبدال بعض اللاعبين، لمجاملة أحد الأشخاص.
وأتم المصدر تصريحاته، مؤكدًا أن طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين، تدخل في الأمر لحل الأزمة، فيما أنكر غانم سلطان حدوث هذه الواقعة وحمل أولياء الأمور مسئولية ما حدث.
وأكد آدم محمد أحمد زيادة ناشئ فريق 2006 بنادي الزمالك، وأحد المتضررين من الواقعة، أنه كان يشارك بشكل مميز في تدريبات الفريق، لكنه فوجئ بعدم قيده، مناشدًا وزير الرياضة التدخل لحل هذه الأزمة.
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