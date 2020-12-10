رؤوف جاسر: «مرتضى شوه الزمالك».. هدم مسجدين وصرف مليار و400 مليون جنيه على التدعيمات

أكد رؤوف جاسر، نائب رئيس الزمالك الأسبق، أن مرتضى منصور يسلك طريقة "الزن على الودان" من خلال ترديد مجموعة أقاويل حتى يصدقها الجمهور.
وقال "جاسر"، خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "دوت الخليج"، "مرتضى منصور "شوه" نادي الزمالك، وهدم به العديد من المباني، كما هدم "مسجدين" داخل الزمالك حتى ينشئهما من جديد ويصبحا باسمه هو".
وأكمل: "مرتضى منصور أقنع كمال درويش بخوض الانتخابات في 2014 لتفتيت الأصوات، وصرف مليارًا و400 مليون جنيه على الصفقات في الزمالك منهم لاعبون لم تشارك سوى 3 دقائق".
وأتم "الإنجاز يقاس بالمصروفات، الجمهور يريد البطولات لكن استمراره يجب أن يقاس بحجم ما ينفقه".
وافق مسئولو نادي الزمالك على العرض الذي تلقاه النادي لاستضافة مباراة جازيللي التشادي في ذهاب دور الــ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا لتقام بمصر بدلا من إقامتها بتشاد على أن يتحمل مسئولو القلعة البيضاء تكاليف السفر والإقامة للفريق التشادي بمصر لمدة أسبوعين لحين خوض لقاء العودة.
كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد أحد يومي ٢٢ و٢٣ ديسمبر الجاري لإقامة لقاء الذهاب ومن المقرر أن تقام مباراة العودة أحد يومي ٥ و ٦ يناير المقبل.
وتلقى النادي الأبيض عرضا اليوم لاستضافة مباراة الذهاب أمام بطل تشاد لتقام بمصر بدلا من اقامتها بتشاد ورحب مسؤولو القلعة البيضاء بالأمر.
وافق مسئولو نادي الزمالك على العرض الذي تلقاه النادي لاستضافة مباراة جازيللي التشادي في ذهاب دور الــ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا لتقام بمصر بدلا من إقامتها بتشاد على أن يتحمل مسئولو القلعة البيضاء تكاليف السفر والإقامة للفريق التشادي بمصر لمدة أسبوعين لحين خوض لقاء العودة.
كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد أحد يومي ٢٢ و٢٣ ديسمبر الجاري لإقامة لقاء الذهاب ومن المقرر أن تقام مباراة العودة أحد يومي ٥ و ٦ يناير المقبل.
وتلقى النادي الأبيض عرضا اليوم لاستضافة مباراة الذهاب أمام بطل تشاد لتقام بمصر بدلا من اقامتها بتشاد ورحب مسؤولو القلعة البيضاء بالأمر.
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