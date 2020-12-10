مدرب حراس الآهلي :محمد أبو جبل من أفضل حراس الدوري المصري ..فيديو

كشف ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، عن أفضل حراس مرمى الدوري المصري خلال الموسم المنقضي.

وقال يانكون خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه الإعلامي ابراهيم فايق، إن حارس الزمالك والمقاولون العرب وبيراميدز من أفضل الحراس الذين شاهدهم في الدوري المصري.

وأضاف مدرب حراس الأهلي أنه، لا يتابع حراس المرمى بشكل كبير وكل تركيزه مع حراس الاهلي لتقديم أفضل أداء وحماية المرمى بكل الطرق الممكنة والخروج من المباريات دون اهتزاز شباك الأهلي.

وأشار يانكون الى أن، دور حارس المرمى كبير في الفترة الحالية فهو يمثل 80% من لاعبي الملعب، فان لم يكن مميز فان الفريق سيصبح ضعيف للغاية.

وأكد يانكون أن، حارس الزمالك "محمد ابو جبل" مميز وتمكن من حماية مرماه في الكثير من الهجمات التي صنعها الأهلي،والمهدي سليمان رائع، وابو السعود حارس المقاولون.

وصرح بأن:" الشناوي ورفاقه هم من أفضل الحراس الذين تعامل معهم فهم الأفضل على الإطلاق في الدوري المصري، في التدريبات، وفي المباريات الرسمية والقوية.