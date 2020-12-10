وقال مدحت العدل في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس 2"، :"جلسنا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطمنا علي الزمالك ".
وآوضح مدحت العدل أن وجود عدد كبير من الأعضاء في لجنة الكرة أمر غير مفيد لنادي الزمالك .
وتابع:" يجب استمرار الثلاثي أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي فقط وفريق الأحلام في التسعينيات فشل بسبب وجود أكثر من رئيس للمركب ".
ومن جهة آخري طالب مدحت العدل بالعدالة والمساواة بين الأهلي والزمالك لنبذ التعصب بين الجمهورين قائلا:" الزمالك سيخوض مبارياته أمام الإسماعيلي في الاسماعيلية بينما الأهلي لا يخوض مثل تلك المواجهات ويتم نقلها وهو مايؤكد عدم المساواة بين الفريقين .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمال ومدحت العدل وهاني شاكر يجتمعون مع وزير الشباب.. اعرف السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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