الجماهير تهنئ محمد صلاح على لقب الهداف التاريخي لـ ليفربول بدوري أبطال أوروبا

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "صلاح يستمر في تحقيق الأرقام القياسية واصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري ابطال اوروبا.
#محمد_صلاح" و "فخر العرب بدون كلام #محمد_صلاح".
وأضاف آخرون: " لا خير ولا عدل في كرة القدم إن لم يحصل #محمد_صلاح على جائزة الأفضل هذا العام" و" #محمد_صلاح
ماشاء الله تبارك الله ربنا يحميك و يوفقك يا محمد" و"ان شاء الله انا عندي احساس اننا هنشوفك احسن لاعب في العالم قريب ".
وسجل الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، هدف التقدم للريدز في شباك ميتييلاند الدنماركي، بالدقيقة الأولى من المباراة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ونجح صلاح في استخلاص الكرة من مدافع ميتييلاند قبل أن ينفرد بالحارس ويسجلها في المرمى معلنا تقدم الريدز.
وانفرد صلاح بصدارة هدافي ليفربول عبر التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيله الهدف الـ22، بعدما تجاوز الرقم المسجل باسم أسطورة الريدز ستيفان جيرارد.
وعادل صلاح رقم جيرارد حين سجل هدفا في شباك أتالانتا بالجولة الثالثة بدور المجموعات.
ونجح محمد صلاح أن يحقق العديد من الانجازات في مسيرته مع ليفربول، وحقق مختلف المسابقات الكبرى التي شارك بها أبرزها، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، وكأس العالم للأندية.
وسجل صلاح خلال مسيرته 22 هدفا مع ليفربول بدوري الأبطال، وهدفين مع بازل السويسري، وهدفا واحدا بقميص روما الإيطالي.
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