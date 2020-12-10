نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يوافق على إحتراف مصطفى محمد فى هذه الحالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بالزمالك أن رحيل مهاجم الفريق مصطفى محمد مرفوض في الوقت الحالي ، لأن الفريق لم يتعاقد مع بديل مناسب حتى يسمح للاعب بالاحتراف الخارجي.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "Ten"؛ أن الفريق يحتاج إلى جميع لاعبيه في الفترة الحالية ، وسيسمح للاعب بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم بنفس الكفاءة.

وأضاف أن الزمالك لم يتعاقد مع بديل مناسب لمصطفي محمد حتي يسمح للاعب بالإحترافي الخارجي خلال الفترة المقبلة.

وكان نادى الزمالك قد خسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام النادى الأهلى بهدفين لهدف على ستاد القاهرة الدولي، ثم خرج من دور نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.