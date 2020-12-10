الأرقام القياسية.. فيفا يعلق على تحطيم صلاح رقم ستيفن جيرارد بدوري أبطال أوروبا

علق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، على تحطيم محمد صلاح رقم ستيفن جيرارد لاعب الريدز السابق، وأخد منه لقب الهداف التاريخي لـ ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ونشرت الصفحة الرسمية للفيفا عبر "تويتر"، صورة لـ محمد صلاح، معلقة "‏محطم الأرقام القياسية !محمد صلاح.. سجّل أسرع هدف على الإطلاق لليفربول في دوري أبطال أوروبا: 55 ثانية!.. حطم رقم ستيفن جيرارد (21 هدف) وأصبح الهداف التاريخي للريدز في البطولة:22".

وسجل الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، هدف التقدم للريدز في شباك ميدتيلاند الدنماركي، بالدقيقة الأولى من المباراة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونجح صلاح في استخلاص الكرة من مدافع ميدتيلاند قبل أن ينفرد بالحارس ويسجلها في المرمى معلنا تقدم الريدز.

وانفرد صلاح بصدارة هدافي ليفربول عبر التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيله الهدف الـ22، بعدما تجاوز الرقم المسجل باسم أسطورة الريدز ستيفان جيرارد.

وعادل صلاح رقم جيرارد حين سجل هدفا في شباك أتالانتا بالجولة الثالثة بدور المجموعات.

ونجح محمد صلاح أن يحقق العديد من الإنجازات في مسيرته مع ليفربول، وحقق مختلف المسابقات الكبرى التي شارك بها أبرزها، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، وكأس العالم للأندية.

وسجل صلاح خلال مسيرته 22 هدفا مع ليفربول بدوري الأبطال، وهدفين مع بازل السويسري، وهدفا واحدا بقميص روما الإيطالي.