نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد قرعة دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما تم الإنتهاء من مباريات دور المجموعات وتأهل 16 فريق.

وتأهل 16 فريق وهم باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيج الألماني وريال مدريد الإسباني وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني وأتالانتا الإيطالي وليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي الإنجليزي وأتليتكو مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وبورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.

وتقام قرعة دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأثنين القادم فى مقر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم فى سويسرا فى تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تكون مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا أيام 16، 17، 23، 24 فبراير المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب على أيام 9، 10، 16، 17 مارس القادم.