تُوفي اللاعب الإيطالي السابق باولو روسي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، عن عمر يناهز 64 عامًا؛ بعد صراع طويل مع المرض، وفقًا لما ذكرته قناة "بي بي سي العربية".
وُلد باولو روسي في سبتمبر من عام 1956 ، وبدأ مسيرته الكروية مع يوفنتوس عام 1973، في سن السابعة عشرة، ولصغر سنه لم يجد الفرصة للمشاركة، فتمت إعارته لفريق كومو، بعد أن أمضى مع يوفنتوس عامين، ومن كومو انتقل إلى فيتشينزا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.
وسجل في أول موسم له مع فيتشنزا 21 هدفًا، نال فيها لقب الهداف وصعد بالفريق للدرجة الأولى، ليستمر معهم موسمين سجل خلالهما 39 هدفًا، ثم انضم إلى يوفنتوس موسم 81.
وحاز الأسطورة الإيطالية على العديد من البطولات مع يوفنتوس حيث حقق الدوري مرتين والكأس الإيطالية مرة ودوري أبطال أوروبا والسوبر أوروبي وكأس الاتحاد الأوروبي.
واعتزل اللاعب الإيطالي السابق باولو روسي اللعب في عام 1978.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة باولو روسي أسطورة المنتخب الإيطالي بعد صراع طويل مع المرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.