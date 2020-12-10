ريال مدريد يتصدر تويتر بعد التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ريال_مدريد بسبب التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بعد التغلب على فريق بروسيا مونشغلادباخ بهدفين مقابل لا شئ..

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي.. "‏‎من العار أن ينتظر مشجعي الريال لاخر جولة حتى يتأهل.. الريال ليس برشلونة ليحتفل مشجعيه بالتأهل للأبطال تنذكر وما تنعاد ‎#هلا_مدريد" و "‏الحمد لله الريال عملها وظبطلي اليوم".

وقال آخرون "‏الريال لما يكون فايق بتسمع كوره عالميه منه" و "‏الريال الفريق الاسباني الوحيد الذي تصدر مجموعته في الابطال ".

وتأهل فريق ريال مدريد الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على نظيره بوروسيا مونشغلادباخ 2-0، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليرفع ريال مدريد رصيده الى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصد موشنغلادباخ عند 8 نقاط في المركز الثاني.