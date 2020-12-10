الهداف_للتاريخي يتصدر تويتر بعد تحطيم محمد صلاح رقم ستيفن جيرارد بدوري أبطال أوروبا

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "بعد 55 ثانية فقط ، هدف محمد صلاح هو أسرع هدف يسجله نادي ليفربول في مباراة في تاريخ دوري أبطال أوروبا".
محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول في دوري الأبطال "22 هدفًا" و "صلاح يستمر في تحقيق الأرقام القياسية واصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري ابطال أوروبا ".
وسجل الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، هدف التقدم للريدز في شباك ميدتيلاند الدنماركي، بالدقيقة الأولى من المباراة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ونجح صلاح في استخلاص الكرة من مدافع ميدتيلاند قبل أن ينفرد بالحارس ويسجلها في المرمى معلنا تقدم الريدز.
وانفرد صلاح بصدارة هدافي ليفربول عبر التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيله الهدف الـ22، بعدما تجاوز الرقم المسجل باسم أسطورة الريدز ستيفان جيرارد.
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