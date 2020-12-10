القصة كاملة لانتقال علي غزال لصفوف نادي سموحة وحقيقة المطالبة بالرحيل لنادي الزمالك

أثار علي غزال لاعب لاريسا اليوناني السابق ، والمنضم إلى صفوف نادي سموحة لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر جدلا واسعا حول رغبته في التعاقد مع نادي الزمالك.

وكشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة في تصريحات خاصة لصدى البلد "، كافة التفاصيل الخاصة بانتقال علي غزال لصفوف نادي سموحة.

وأوضح المهندس فرج عامر أن علي غزال رحب بالانتقال لصفوف نادي سموحة منذ بداية التفاوض معه عقب فسخ تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني .

وأكد رئيس نادي سموحة أن كافة الأقاويل التي تردد حول رغبة اللاعب في الإنتقال لنادي الزمالك غير صحيحة متسائلا:" كيف يتم انتقال اللاعب للزمالك بعد التوقيع لنادي سموحة؟"، مشيرا إلى عدم الدخول في مفاوضات من أجل الحصول على خدمات كريم بامبو لاعب الزمالك مقابل الاستغناء عن علي غزال.

وتابع:" أتوقع أن يكون علي غزال إضافة قوية لنادي سموحة بداية من الموسم المقبل وآن يعود إلي صفوف المنتخب الوطني من جديد في ظل الإمكانيات التي يمتكها اللاعب.