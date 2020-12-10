نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة أسطورة إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محطة راي سبورت التلفزيونية الإيطالية وفاة باولو روسي هداف إيطاليا في حصدها لقب كأس العالم لكرة القدم 1982 عن عمر ناهز 64 عاما.

وكان روسي يعمل كمحلل للمباريات في محطة راي سبورت.

وقال إنريكو فاريالي المذيع بمحطة راي سبورت "إنه نبأ محزن، باولو روسي رحل عن عالمنا".

ولم يكشف فاريالي أسباب الوفاة.

وأضاف "بابليتو الذي لا يُنسى والذي جعلنا نقع في حب صيف 1982 والذي كان زميلا ذا قيمة كبيرة ومتخصصا في راي على مدار الأعوام الأخيرة".

وبعد ذلك بقليل نشرت فيدريكا كابليتي زوجة روسي صورة لها مع زوجها الراحل على انستجرام وكتبت "إلى الأبد".

وخلال أربعة مواسم مع يوفنتوس نال روسي لقب الدوري الإيطالي مرتين بالإضافة إلى كأس أوروبا مرة واحدة وكأس إيطاليا في مناسبة واحدة لكن مسيرته مع المنتخب ستظل مرتبطة بتسجيله ستة أهداف في كأس العالم 1982 ليقود إيطاليا للقب للمرة الثالثة في تاريخها.

وأحرز روسي ثلاثية في مرمى البرازيل في الدور الثاني بالإضافة إلى هدفين في الفوز 2- 0 على بولندا في الدور قبل النهائي ثم هز الشباك في الفوز 3-1 على ألمانيا في النهائي.