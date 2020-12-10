نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي يتعاقد مع اليامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي الهلال السعودي مع حمد اليامي لاعب القادسية، بعد دخوله الفترة الحرة وتوقيعه لمدة 4 أعوام، تبدأ من الموسم الكروي المقبل.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر "تويتر" عن إتمام الصفقة بشكل رسمي، بعد توقيع اللاعب على عقود الانتقال في حضور فهد بن نافل رئيس التادي، حيث تمت مراسم التوقيع داخل المبنى الإداري للنادي.

ويلعب اليامي في مركز الظهير الأيمن، ويبلغ من العمر 22 عاماً، وسبق له تمثيل المنتخب الأولمبي السعودي بالإضافة إلى منتخب الشباب.

وتمنى اللاعب القادم من المنطقة الشرقية بأن يكون عند حسن ظن الإدارة وجمهور الفريق الهلالي، موجها الشكر لنادي القادسية وإدارته ومنسوبيه.