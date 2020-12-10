أحمد شوبير يحسم الجدل بشأن تعاقد الأهلي مع محمد بسام

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "البعض يردد أن

يسعى للتعاقد مع محمد بسام، رغم أن فترة القيد انتهت، أيضًا طلائع الجيش متمسك بالحارس المتألق، فبالعقل والمنطق الأهلي لن يتعاقد مع محمد بسام هذا الموسم".



وتابع شوبير: "الأهلي يمتلك حراسًا مميزين، ولا يعاني من أزمة في حراسة المرمى، والفريق يركّز على بطولة الدوري في الفترة الحالية".

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في سياق آخر كشف ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، عن أفضل حراس مرمى الدوري المصري خلال الموسم المنقضي.

وقال يانكون خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، إن حارس الزمالك والمقاولون العرب وبيراميدز من أفضل الحراس الذين شاهدهم في الدوري المصري.

وأضاف مدرب حراس الأهلي أنه، لا يتابع حراس المرمى بشكل كبير وكل تركيزه مع حراس الأهلي لتقديم أفضل أداء وحماية المرمى بكل الطرق الممكنة والخروج من المباريات دون اهتزاز شباك الأهلي.

وأشار يانكون الى أن، دور حارس المرمى كبير في الفترة الحالية فهو يمثل 80% من لاعبي الملعب، فان لم يكن مميز فان الفريق سيصبح ضعيف للغاية.

وأكد يانكون أن، حارس الزمالك "محمد أبو جبل" مميز وتمكن من حماية مرماه في الكثير من الهجمات التي صنعها الأهلي، والمهدي سليمان رائع، وأبو السعود حارس المقاولون.

وصرح بأن:" الشناوي ورفاقه هم من أفضل الحراس الذين تعامل معهم فهم الأفضل على الإطلاق في الدوري المصري، في التدريبات، وفي المباريات الرسمية والقوية.