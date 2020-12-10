اليوم.. ندوة لحكام كرة الصالات في اتحاد الكرة

تعقد الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على كرة الصالات، على إقامة ندوة للحكام اليوم الخميس، وذلك في الحادية عشرة صباحًا، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن يتم في الندوة شرح تعديلات قانون كرة الصالات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك استعدادا للموسم الكروي 2020 /2021، على أن يحاضر في الندوة الحكم الدولي محمد حسن يوسف، بإشراف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام.

كما قررت الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة تأجيل منح شهادات التكريم والميداليات لمحكمات دورى الكرة النسائية إلى اليوم الخميس بمقر الجبلاية فى الجزيرة.

ومن المقرر منح سحر عبدالحق الميداليات وشهادات التكريم الى المحكمات اليوم الخميس على هامش معسكر حكام كرة الصالات لليوم الواحد المنتظر إقامته فى الاتحاد.

وجاء اضطرار سحر عبدالحق إلى تأجيل منح شهادات التكريم والميداليات لمحكمات دورى الكرة النسائية من يوم الاثنين الماضى إلى اليوم الخميس بعدما نما إلى علمها رفض غالبية المحكمات الحضور لاستلام شهادات التكريم والميداليات بعدما تم تجاهلهن فى حفل الأفضل بدورى الكرة النسائية الذى أقيم مطلع الأسبوع الجاري فى أحد فنادق القاهرة الكبرى.

واعتذر العديد من المحكمات عن الحضور إلى مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة من أجل تسلم الميداليات وشهادات التكريم في وجود الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية.

وقررت الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة، في اتحاد الكرة منح شهادات تكريم اليوم الإثنين إلى ١٧ محكمة من البنات شاركت في إدارة مباريات دوري الكرة النسائية الموسم المنقضي.

جاءت حيثيات اعتذار العديد من المحكمات عن تسلم الميداليات وشهادات التكريم من الدكتورة سحر عبدالحق أن ذلك يعتبر إهانة للمحكمات.

واستندت المحكمات إلى أن الدكتورة سحر عبدالحق تحاول تدارك الخطأ الذى ارتكبته بتجاهل تكريم المحكمات البنات في حفل الأفضل بدوري الكرة النسائية مؤخرًا.

وكانت أزمة حادة نشبت بين حكام الكرة النسائية والدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة بسبب حفل الأفضل بعد انتهاء دوري الكرة النسائية.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية: "حكام ومحكمات المرة النسائية غاضبون من الدكتورة سحر عبد الحق نظرا لعدم قيامها بتكريم اى عنصر تحكيمي منهم خلال حفل الأفضل في دوري الكرة النسائية المنقضي والذى أقيم مؤخرا في أحد فنادق القاهرة الكبرى".

وأضاف: "سادت حالة من الاستياء بين صفوف قضاة الملاعب من الرجال والسيدات بعد خلو قوائم التكريم فى حفل الأفضل من حمام الكرة النسائية".

وأشار إلى أن غضب الحكام زاد بعدما اقتصر التكريم لعناصر التحكيم على الثنائى وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة فقط.

شدد على أن حكام الكرة النسائية يرون أن الثنائي وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج لم يقوما بإدارة أي مباراة في دوري الكرة النسائية على مدار الموسم الماضي بدورى الكرة النسائية حتى يتم تكريمهم والتغاضي عن تواجد أصحاب التكريم الحقيقين فى الحفل بشكل متعمد.

يذكر ان الاتحاد المصري لكرة القدم أقام حفل توزيع جوائز الافضل في دوري كرة القدم النسائية للموسم الكروي المنقضي 2019/2020، بحضور وإشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد، والمشرف علي الكرة النسائية، كما حضر الحفل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد، وعبد اللطيف إمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية وعدد من رموز لعبة كرة القدم النسائية.

وتم تسليم درع بطولة الدوري لنادي وادي دجلة بطل الدوري، وتم تكريم فريق كفر سعد صاحب المركز الثاني وفريق الطيران صاحب المركز الثالث.

وتم منح كاس اللعب النظيف لنادي المعادي واليخت وكاس الروح الرياضية لنادي الطيران، كما تم تكريم الأندية الخمسة الصاعدة للدوري الممتاز موسم 2020 /2021 وهي مركز شباب البرجاية بالمنيا ونادي الهرم ومركز شباب القلعة ومركز شباب أجا ونادي دلفي، كما قام اتحاد الكرة بدعم الأندية الخمسة ماليا استعدادا للموسم القادم.

وقامت سحر عبد الحق بتكريم كابتن وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج المسئولين عن لجنة الحكام، وتم منح جائز أفضل لاعبة لانجي عطية ومهيرة علي، وجائزة أفضل حارسة مرمي لفرح سمير، وجائزة أفضل لاعبة صاعدةلندا خالد وجائزة هداف الدوري لنادين غازي.