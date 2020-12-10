الدوري الأوروبي.. أرسنال في نزهة أمام دوندالك الإيرلندي.. وميلان ضيفا ثقيلا على سبارتا براج

يحل فريق أرسنال ضيفا على نظيره دوندالك الإيرلندي، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويدخل أرسنال مباراة الليلة بدون أي ضغوطات، بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ 32، من اليوربا ليج، كمتصدر للمجموعة الثانية.

ولم يفقد فريق أرسنال أي نقطة في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث حقق الانتصار في جميع المباريات التي خاضها في دور المجموعات هذا الموسم.

في المقابل يطمح فريق دوندالك النرويجي في تحقيق نتيجة شرفية أمام الجانرز في مباراة اليوم، بعدما فقد فرصة التأهل إلى الدور القادم.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز أرسنال على دوندالك بثلاثية نظيفة.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، ويحل مولده النرويجي ثانيا بـ 9 نقاط، ورابيد فيينا بـ 6 نقاط، بينما يتذيل دوندالك جدول الترتيب بدون نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة الدوري الأوروبي، مولده النرويجي مع رابيد فيينا النمساوي، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء.

كما تقام العديد من المباريات المهمة في مسابقة الدوري الأوروبي، اليوم، الخميس أبرزها ميلان الإيطالي ضد سبارتا براج التشيكي.

ميلان ضد سبارتا براج:

يحل فريق ميلان ضيفا ثقيلا على سبارتا براج التشيكي في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة.

ويحتاج ميلان لتحقيق الفوز على سبارتا براج التشيكي في مباراة اليوم، مع تعثر ليل الفرنسي أمام سيلتك الاستكلندي، لضمان صدارة المجموعة.

وحسم كلا من ميلان الإيطالي وليل الفرنسي تأهلهما إلى دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي.

على الجانب الآخر يبحث سبارتا براج عن فوزا شرفيا على الروسونيري، بعدما فقد فرصة الصعود.

ويتصدر ليل الفرنسي جدول ترتيب مجموعته بالدوري الأوروبي ويحل ميلان ثانيا بـ 10 نقاط، وسبارتا براج التشيكي ثالثا بـ 6 نقاط، وسيلتك الاستكلندري رابعا بنقطة وحيدة.