فاسكيز عن تجديد عقده مع ريال مدريد: المسألة معقدة

أكد الإسباني لوكاس فاكسيز، جناح ريال مدريد، أهمية الفوز الذي حققه فريقه على بوروسيا مونشنجلادباخ، مشيرًا في الوقت ذاته إلى مسألة تجديد تعاقده.

وفاز ريال مدريد على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، بهدفين دون رد، مساء الأربعاء، ليحسم تأهله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فاسكيز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مباراة مونشنجلادباخ هي الأكثر اكتمالًا بعد مباراتنا ضد إنتر، لقد أظهرنا ما نحن قادرون على فعله".

وعن رأيه في زميله البرازيلي رودريجو جوس، قال فاسكيز: "هو لاعب رائع، ومن السهل جدًا اللعب معه، فهو يفهم كرة القدم بشكل جيد للغاية".

وعن الفوز على مونشنجلادباخ، والتأهل لدور الـ16، قال: "الفريق كان بحاجة لهذا الفوز، فهذا يعزز ثقتنا للمستقبل".

وأضاف: "هذا الفوز مهم لزيدان ولنا، فنحن معًا نصنع فريقًا رائعًا، وليس لدينا شك فيما يمكننا القيام به".

أمام بخصوص تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2021، فقال: "هذه مسألة معقدة، سنرى ما سيحدث، أضع كامل تركيزي مع الفريق".

وختم: "في كرة القدم أحيانًا لا يعتمد الأمر على طرف واحد، وأنا سعيد جدًا لوجودي في ريال مدريد".