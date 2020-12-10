السفير المصري بتونس يقيم مأدبة عشاء لبعثة منتخب للشباب

أقام السفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، مأدبة عشاء، مساء أمس الأربعاء، لبعثة منتخب الشباب لكرة القدم، بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للفريق.

ووجه ربيع ياسين الشكر للسفير إيهاب فهمي، على دعمه لبعثة منتخب الشباب منذ وصولها إلى تونس.

وأضاف، أن البعثة وصلت إلى تونس قبل انطلاق البطولة بوقت كاف لرفع مستوى التركيز والإعداد البدني للفريق إلى جانب التأقلم على الإجراءات الاحترازية المتبعة والتي فرضت بسب فيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أن شباب الفراعنة استعدوا لتلك البطولة القوية ويدركون أهميتها وقوة المنافسة فيها.

وأعلن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، قائمة اللاعبين التي تتواجد حاليا فى تونس لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: حمزة علاء- السيد عطية - محمد جمال.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حازم هاني - عبد الرحمن العشري - محمد المغربي- محمد أشرف - ياسين مرعي - أحمد عيد - مصطفى أشرف - محمود صابر محترف بالنجم الساحلي التونسي وينضم من العاصمة التونسية .

خط الوسط: زياد كمال - محمود جهاد - عربي بدر - رشاد المتولي - محمود عبد المحسن - زياد فرج - عبد الغني محمد - كريم محمد - أحمد نبيل "كوكا" - يوسف حسن - إبراهيم عادل.

الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - أحمد شريف

وحرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي مؤازرة منتخب مصر للشباب، خلال معسكره الذي يقيمه استعدادًا للمشاركة في تصفيات بطولة امم افريقيا والتي ستقام في تونس خلال الفترة من 15 الي 28 ديسمبر 2020.

اكد صبحي علي مؤازرة المنتخب المصري للشباب لكرة القدم بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب،خلال تصفيات بطولة افريقيا في تونس، والتي يتنافس فيها منتخبات "مصر -المغرب -الجزائر -تونس -ليبيا" ويتاهل من هذه التصفيات منتخبين لبطولة أمم افريقيا المقرر اقامتها في موريتانيا مارس 2021.

واضاف صبحي ان وزارة الشباب والرياضة تدعم كل المنتخبات القومية في جميع الالعاب لتنافس علي البطولات الدولية، حيث ان الوزارة تعمل علي تذليل كل العقبات للمنتخب وذلك قبل سفرهم الي تونس في 13 ديسمبر الحالي للمشاركة في تصفيات بطولة أمم أفريقيا.