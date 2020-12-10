نجاح كبير للدورة التدريبية الإقليمية لتزلج اختراق الضاحية للأولمبياد الخاص

حققت الدورة التدريبية الإقليمية الأولى لرياضة تزلج اختراق الضاحية التي أقيمت برعاية الرئاسة الإقليمية وبتنظيم اماراتى.

واختتمت الدورة التدريبية الاقليمية الاولى لرياضة تزلج اختراق الضاحية بمشاركة 150 مدربا ومدربة من 8 دول عربية هي مصر ، الأردن ، تونس ، المغرب ، عمان ، لبنان ، السودان بالاضافة الى الامارات الدولة المنظمة على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية zoom ، والتي استمرت أربعة أيام قام خلالها الخير العالمى الهولندي اد بيترسون بالقاء مجموعة من المحاضرات الاساسية الهامة ، خاصة وانها ولأول مرة تدخل هذه الرياضة برامج المنطقة من بين السبع رياضات الشتوية التى يضمها الأولمبياد الخاص فى العابه الشتوية.

وحث المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى بضرورة زيادة عدد الرياضات الشتوية من أجل مشاركة برامج المنطقة فى الألعاب العالمية الشتوية ، خاصة وان الالعاب العالمية القادمة التى تستضيفها قازان الروسية فى الفترة من 22 وحتى 28 يناير 2022 تشهد مشاركة 15 دولة من دول المنطقة يشاركون فى ثلاث رياضات فقط.

وصرح د. عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية بأن تلك الدورة حققت نجاحا باهرا وجاء من أولى توصيات المدربين المشاركين بضرورة إقامة دورات مماثلة لباقي الرياضات الشتوية ، حيث يوضع فى الاعتبار خلال وضع خطة دورات 2021 إقامة دورات تدريبية فى باقى الرياضات الشتوية ، سواء على المنصة الافتراضية ، او دورات حية اذا ما سمحت الظروف لذلك بسبب جائحة كورونا.، وتوفير الأدوات الخاصة بتلك الرياضة من زلاجات وعصى .

وكانت الدورة قد شهدت فى اليومين الأخيرين مجموعة من المحاضرات الهامة التى تناولت عملية التقسيم التى تسبق انطلاق المسابقات الرسمية وأبرز المشكلات التى تشهدها ، وكيفية تعليم المهارات الأساسية لتلك الرياضة الجديدة والتي شهدت تفاعلا واستجابة كبيرة من جميع المدربين المشاركين ، وجاءت مطالبتهم بضرورة إقامة دورة تدريبية متقدمة فى تلك الدورات بالإضافة الى دورات اساسية فى باقي الرياضات الشتوية الجديدة .