نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي برشلونة على أرضه نظيره ليفانتي الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وتذاع المباراة بين الفريقين يوم الأحد على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي برشلونة قد خسر الجولة الماضية أمام نظيره نادي قادش ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.