نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب المستحقات.. الزمالك يمتص غضب اللاعبين قبل مواجهة المقاولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت لجنة الكرة بنادي الزمالك صرف باقي مستحقات اللاعبين المتأخرة من الموسم الماضي خلال الساعات المقبلة، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري .

كما يسعى مسئول الزمالك في صرف مقدم عقود اللاعبين للموسم الجديد ، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي بمبلغ 40 مليون جنيه، من متأخرات الشركة الراعية "بريزنتيشن".

ووعد أشرف قاسم وعبد الحليم علي لاعبي الزمالك بصرف متأخراتهم خلال الساعات المقبلة، حيث أنه تم صرف مستحقات لبعض اللاعبين يوم الأثنين الماضي عن طريق حسابهم البنكي.

وينتظم لاعبي الزمالك في التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام.