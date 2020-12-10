نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علم الـ"الفجر الرياضي" أن اللجنة الثلاثية برئاسة المستشار أحمد البكري المكلفة بإدارة نادي الزمالك عقد جلسة مساء اليوم الخميس بمقر القلعة البيضاء لإعادة النظر في بعض الأسماء المتواجدة بلجنة الكرة بالزمالك.

وطلب أحمد مصطفى نجم الزمالك وعضو لجنة الحكماء، باستبعاد فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة الحالي من لجنة الكرة بالزمالك، مؤكداً أن هناك أسماء أخرى من أبناء الزمالك أفضل منه.

وأكد أحمد مصطفى، أن طلب استبعاد فاروق جعفر من لجنة الكرة ليس طلب فردي، ولكن فهمي عمر ومحمد عامر يرفضون أيضاً هذا الأمر، وسيتم توضيح كافة الأمور لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

الجدير بالذكر، أن الزمالك أعلن عن تشكيل لجنة للكرة تضم كلا من "فاروق جعفر، أحمد عبد الحليم، محمد حلمي، تامر عبد الحميد دونجا، حسين السيد، أيمن يونس".