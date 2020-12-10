نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة جديدة لدفاع آرسنال بعد الخسارة ضد توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الإسباني ميكيل آرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، صدمة جديدة، عقب خسارة الفريق الماضية ضد توتنهام، في ديربي شمال لندن.

وتلقى المدافع الفرنسي الشاب ويليام ساليبا، مدافع الفريق، بطاقة حمراء، أثناء مشاركته ضد ويمبلدون، في لقاء الجانرز تحت 21 سنة.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ساليبا فقد الكرة بشكل غريب أمام دفاع آرسنال، وقام بعرقلة لاعب ويمبلدون إيثان تشيلسيت، أثناء محاولته استرجاع الكرة.

وحصل ساليبا على البطاقة الصفراء الثانية، وبدا الاستياء واضحا على محياه، وهو في طريقه للخروج من الملعب.

واشترى آرسنال ساليبا من سانت إيتيان، صيف العام الماضي، قبل أن يعيره لناديه الأصلي من أجل اكتساب خبرات أكبر، عن طريق اللعب باستمرار.

لكن مع انضمامه إلى النادي اللندني، هذا الموسم، لم يستطع ساليبا نيل ثقة المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، الذي استبعده من قائمة الفريق بالبريميرليج والدوري الأوروبي.