تعرف على قائمة الفرق المترشحة الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

في ما يلي الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. بايرن ميونخ (ألمانيا) أتلتيكو مدريد (إسبانيا) ريال مدريد (إسبانيا) بوروسيا مونشنغلادباخ (ألمانيا) مانشستر سيتي (إنجلترا) بورتو (البرتغال) ليفربول (إنجلترا) أتالانتا (إيطاليا) تشيلسي ا(إنجليزا) إشبيلية (إسبانيا) بوروسيا دورتموند (ألمانيا) لاتسيو (إيطاليا) يوفينتوس (إيطاليا) برشلونة (إسبانيا) باريس سان جيرمان (فرنسا) لايبزيغ (ألمانيا).

يذكر أن عملية القرعة الخاصة بهذا الدور ستقام يوم الاثنين القادم.

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