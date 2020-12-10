الإسماعيلي يكشف حقيقة خصم 6 نقاط من رصيده بمسابقة الدوري

كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، حقيقة خصم 6 نقاط من رصيد الدارويش بمسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل 2020 - 2021".

وقال علاء وحيد، في تصريحات عبر برنامج " مع شوبير": "مشكلة نادي النجوم أصبحت مع اتحاد الكرة وليس مع نادي الإسماعيلي، لم نتخذ أي إجراء مخالف بشأن القيد".

وتابع: "أزمة إبراهيم حسن نعالجها بعيدا عن وسائل الإعلام، لكن أؤكد أنه ليس من بين درجات التقاضي إيقاف قيد اللاعبين أو خضم 6 نقاط من رصيده".

وعن أزمة عبد الرحمن مجدي، أوضح علاء وحيد: "إبراهيم عثمان رئيس النادي وعد عبد الرحمن مجدي بتعديل عقد اللاعب، بعدما اشتكى أنه مضغوط بسبب إقباله على الزواج".

كان عبد الرحمن مجدي، نجم النادي الإسماعيلي، قال إنه وصل إلى طريق مسدود مع إدارة الدراويش، بشأن تجديد تعاقده مع النادي. ونشر مجدي عبر "استوري" بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أنا عملت اللي عليا وزيادة وداخل على سنة مش بتكلم كفاية قلة احترام وتقدير لحد كدا وإن شاء الله في الوقت المناسب هوضح كل حاجة". كما حذف عبد الرحمن مجدي جميع الصور التي يرتدي فيها قميص الإسماعيلي من على حسابه الشخصي بـ"إنستجرام".

يذكر أن المحكمة الدولية الرياضية قررت تغريم نادى الإسماعيلى 20 مليون جنيه، في شهر فبراير الماضي فى أزمة لاعبه السابق إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز الحالى، لصالح نادى نجوم المستقبل الذى يلعب حاليًا فى دورى القسم الثانى.

يعود أصل الواقعة إلى يوم 13 مارس 2019 بعدما تقدم نادى النجوم بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية يطعن فيها على قرار لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة فى أزمة انتقال إبراهيم حسن إلى نادى الزمالك من صفوف الإسماعيلى وكان معارًا من النجوم.