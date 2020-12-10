شوبير يهاجم الكاف بسبب السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

وتابع شوبير: "الحقيقة لم أرى تخبطا في حياتي في الكاف مثلما يحدث هذه الأيام، ولا أرى أي مبرر أو سبب لهذا التخبط".
وأضاف شوبير: "الكاف أعلن أن السوبر سيقام 3 مواسم في الدوحة ولم يعترض أحد، والزمالك لعب مع الترجي الموسم الماضي وكسب البطولة، والأمور كانت جميلة".
وواصل: "بعد ذلك طلب الكاف من مصر تنظيم بطولة السوبر الأفريقي هذا الموسم ورحبنا بالأمر، ثم حدثت مشكلة باعتراض نادي نهضة بركان على إقامة السوبر الأفريقي في القاهرة".
وتابع: "في النهاية لا يهم الأهلي أو الزمالك مكان إقامة السوبر الأفريقي، لكن ما يهم هو النظام".
كان الكاف قد الكاف قد أبرم اتفاقية مع الاتحاد القطري لكرة القدم، في العام الحالي لإقامة النسخ الثلاث 2020 و2021 و2022 في قطر، قبل أن يقرر الكاف إقامة النسخة الخاصة بالعام الجاري في القاهرة، بعد صعود الأهلي والزمالك عملاقي الكرة المصرية لنهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويفاضل الكاف بين سيناريو إقامة السوبر في القاهرة يوم 18 ديسمبر الجاري أو إقامته في قطر مع بداية العام المقبل، خصوصا مع إقامة بطولة العالم للأندية هناك.
وأبدى نادي نهضة بركان بطل الكونفيدرالية الأفريقية تحفظه على عدم إقامة لقاء السوبر في قطر وفقا للاتفاقية المبرمة.
ويشمل جدول أعمال المكتب التنفيذي عدة بنود على رأسها إعادة هيكلة التنظيم الإداري للكاف وتعيين مدير جديد للإعلام بعد رحيل المصري محمد ثابت للاتحاد الدولي "فيفا" بجانب إلغاء وظيفة مدير الموارد البشرية ومناقشة تقارير زيارة كوت ديفوار استعدادا لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2023 وأيضا الكاميرون لاستضافة كأس الأمم الأفريقية للمحليين في العام المقبل.
ويقود الكونغولي كونستانت أوماري اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، لأول مرة بعد قرار لجنة الأخلاق بالفيفا بإيقاف أحمد أحمد رئيس الكاف ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي بسبب اتهامات فساد.
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