نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواجهات المحتملة لبرشلونة في دور الـ16 بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق برشلونة الإسباني من بلوغ دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حل وصيفًا في المجموعة السابعة، برصيد 15 نقطة.

ومن المحتمل أن يلاقي ريال مدريد، أحد هؤلاء الفرق في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، "أتليتكو مدريد الإسباني، وأتلانتا، ولاتسيو، الإيطاليين، وبورتو البرتغالي، ولايبزيج، وبوروسيا مونشنغلادباخ الألمانيين".

وكان برشلونة أنهى مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، بخسارة أمام يوفينتوس بثلاثية نظيفة، أمس الأول الثلاثاء.

ومن المقرر سحب قرعة دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، يوم الإثنين المقبل الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري، عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة، في مدينة نيون السويسرية.