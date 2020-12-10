مدرب سموحة: فوزي الحناوي تسلّم ملابس الموسم الجديد قبل رحيله

نفى أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، صحة ما أطلقه فوزى الحناوي، لاعب الفريق المنتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري، عن عدم حصوله على ملابس الموسم الجديد من الجهاز الإداري بسموحة، وأكد أن اللاعب حصل على كل الملابس قبل تركه لمعسكر الفريق الذى أقيم في القاهرة الفترة الماضية ، ثم قام الإداريين بسحب أطقم الملابس منه عقب رحيله كما ان اللاعب كان موجودًا في تدريبات الاتحاد السكندري منذ أكثر من 10 أيام.

وأضاف مدرب سموحة أن "اللاعب وضع نفسه في مشكلة حاليا بين ناديين كبار قبل ساعات قليلة من بدء الموسم الجديد بالتوقيع للناديين في وقت واحد واعتقد أن مسؤولي سموحه سيتخذون الإجراءات القانونية للحفاظ على حق النادي وهذا أمر طبيعي في هذه الحالات".

ووجه سامي الشكر إلى إدارة سموحة برئاسة المهندس فرج عامر على توفير العديد من الصفقات التي طلبها خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مشيرًا أن هناك صفقات جديدة سيتم مناقشتها مع الإدارة لتوفيرها في الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان الحناوي قد وقع لصفوف زعيم الثغر على عقد لمدة 5سنوات، وهناك أزمة قوية حاليا بين سموحة والاتحاد بطلها الحناوي.