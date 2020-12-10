اجتماع طارئ في الكاف لحسم الأزمة مع قطر بشأن مباراة الأهلي

يعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اجتماعا طارئا اليوم لحسم موقف إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلى ونهضة بركان المغربي والتى كان من المقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم حسم الأمر الخاص بموعد مباراة الأهلى ونهضة بركان المغربي ومكانها أيضًا خلال اجتماع الكاف اليوم .

و هناك حالة كبيرة من التخبط تفرض نفسها داخل الكاف بشأن موعد ومكان إقامة مباراة نهائى السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان .

وانقسمت الآراء حول مكان خوض المباراة ، فهناك أصوات داخل الكاف تنادى بإقامتها فى مصر وبالفعل بدأت مخاطبات رسمية مع اتحاد كرة القدم المصري لتحديد ملعب المباراة ، وهناك اتجاه آخر يطالب بإقامتها فى قطر وفقا لما هو معلن من قبل خاصة وأن الكاف لديه تعاقد رسمي مع الاتحاد القطري بشأن تنظيم السوبر الإفريقي لمدة 3 سنوات مقبلة كانت البداية من الموسم الماضي.

وأبدى فريق نهضة بركان المغربي اعتراضه الشديد فى لعب مباراة السوبر الإفريقي فى مصر، خاصة أن الفريق المنافس بطل مصر " الأهلي " وهو ما يقلل فرص التتويج باللقب .



وفى هذا السياق ، هاجم الإعلامي أحمد شوبير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي، بكأس السوبر الأفريقي.

وقال شوبير: "الحقيقة لم أرى تخبطا في حياتي في الكاف مثلما يحدث هذه الأيام، ولا أرى أي مبرر أو سبب لهذا التخبط".

وأضاف: "الكاف أعلن أن السوبر سيقام 3 مواسم في الدوحة ولم يعترض أحد، والزمالك لعب مع الترجي الموسم الماضي وكسب البطولة، والأمور كانت جميلة".

وواصل: "بعد ذلك طلب الكاف من مصر تنظيم بطولة السوبر الأفريقي هذا الموسم ورحبنا بالأمر، ثم حدثت مشكلة باعتراض نادي نهضة بركان على إقامة السوبر الأفريقي في القاهرة".

وتابع: "في النهاية لا يهم الأهلي أو الزمالك مكان إقامة السوبر الأفريقي، لكن ما يهم هو النظام".

كان الكاف قد الكاف قد أبرم اتفاقية مع الاتحاد القطري لكرة القدم، في العام الحالي لإقامة النسخ الثلاث 2020 و2021 و2022 في قطر، قبل أن يقرر الكاف إقامة النسخة الخاصة بالعام الجاري في القاهرة، بعد صعود الأهلي والزمالك عملاقي الكرة المصرية لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويفاضل الكاف بين سيناريو إقامة السوبر في القاهرة يوم 18 ديسمبر الجاري أو إقامته في قطر مع بداية العام المقبل، خصوصا مع إقامة بطولة العالم للأندية هناك.