وزير الرياضة يناقش تفاصيل الإجراءات الاحترازية من كورونا في مونديال اليد

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع كل من الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية، وحسين لبيب، مدير البطولة، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس لجنة الاتصال الحكومي، ومدحت البلتاجي، المستشار الفني للبطولة.

ناقش الاجتماع الاستعدادات المتعلقة باستضافة المنتخبات المشاركة بالمونديال، ووضع وسائل الانتقالات الخاصة بهم منذ الوصول، وحتى نهاية المشاركة في البطولة، إضافة إلى استعراض جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي سيتم اتباعها لمجابهة فيروس كورونا.



واستعرض الاجتماع الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها بفنادق إقامة جميع المنتخبات، وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد والصحفيين الأجانب، وكذا التدابير الوقائية اللازمة لجميع وسائل الانتقالات، والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى عقد دورات طبية لجميع العاملين بالبطولة، ووضع جدول تشغيلي للصالات المستضيفة للبطولة على وجه السرعة.



ولفت وزير الشباب والرياضة إلى عقد اجتماع دورى مع اللجنة العليا واللجنة المنظمة للبطولة للنظر فى جميع الأمور المتعلقة بالبطولة؛ للتأكد من جاهزية جميع الأمور الإدارية واللوجستية والفنية المتعلقة بالبطولة، متمنيًا التوفيق لكل الأطراف المشاركة في التنظيم لتحقيق النجاح والتفوق التنظيمي للبطولة على جميع الأصعدة.

وأوصى الوزير بضرورة الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية المعلنة طوال فعاليات البطولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء الحرص والحفاظ على سلامة وصحة جميع الوفود المشاركة، مشيرًا إلى المتابعة اللحظية للحالة العامة للجميع أثناء البطولة للاطمئنان على جميع المشاركين واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي حالات قد تطرأ.