الـ 49 عالميا والسادس أفريقيا.. منتخب مصر يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا

حافظ منتخب مصر الأول على مركزه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الشهري، للمنتخبات.

وتواجد منتخب مصري في المركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا، وهو نفس المركز الذي حصل عليه الشهر الماضي.

واحتقظ منتخب بلجيكا بصدارته للتنصيف العالمي، وحل منتخب فرنسا ثانيا والبرازيل ثالثا وإنجلترا رابعا، والبرتغال خامسا.

على الصعيد الأفريقي، احتفظ منتخب السنغال أيضا بالصدارة، حيث جاء في المركز الأول أفريقيا والـ 20 عالميا، بينما حل منتخب تونس في المركز الثاني أفريقيا الـ 26 عالميا، ومنتخب الجزائر الثالث افريقيا والـ 31 عالميا، ومنتخب المغرب الرابع أفريقيا والـ 35 عالميا، ومنتخب نيجيريا الخامس أفريقيا والـ 35 عالميا أيضا، ومنتخب مصر السادس أفريقيا والـ 49 عالميا.

يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على منتخب توجو ذهابا وإيابا منتصف شهر نوفمبر الماضي، ضمن الجولة الثالثة والرابعة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون 2022.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الكيني، يوم 22 مارس المقبل، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس الأمم الأفريقية بـ 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر صاحب المركز الثاني، بينما يحل منتخب كينيا ثالثا بـ 3 نقاط، وتوجو رابعا بنقطة وحيدة.