برشلونة ضد بايرن كلاكيت تاني مرة.. مواجهات نارية محتملة بـ دوري الأبطال

المتأهلون إلى دور الـ 16: وتأهل 8 فريق إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا كمتصدرين لمجموعاتهم، وهم بايرن ميونخ وريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول، وتشيلسي وبورسيا دورتموند، ويوفنتوس وباريس سان جيرمان. بينما صعد 8 فريق آخرى كوصفاء وهم أتلتيكو مدريد وبوروسيا مونشجلادباخ وبورتو وأتلانتا وإشبيلية ولاتسيو وبرشلونة ولايبزيج. موعد قرعة دور الـ 16: ومن المقرر أن تجري قرعة دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا يوم الإثنين المقبل في تمام الواحدة ظهرا، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" في مدينة نيون السويسرية.

أسدل الستار على دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، أمس، الأربعاء، بعد انتهاء منافسات الجولة السادسة.

مواجهة نارية محتملة بـ دوري الـ 16:

ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" لا يمكن أن يلتقي فريقين من مجموعة واحدة أو من نفس البلد، في دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ ضد برشلونة:

قد يلتقي بايرن ميونخ مع برشلونة مجددا للمرة الثانية على التوالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وألتقى بايرن ميونخ مع برشلونة في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وفاز العملاق البافاري على البلوجرانا بـ 8 أهداف مقابل هدفين.

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد:

ليفربول هو الآخر قد يواجه أتلتيكو مدريد في دور الـ 16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وودع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من دورالـ 16، بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد 4 - 2، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

باريس سان جيرمان ضد إشبيلية:

قد تسفر قرعة دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا عن وقوع باريس سان جيرمان وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي، مع إشبيلية بطل مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي.