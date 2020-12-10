الرياضة

حكام مباراة الجزيرة ومالية كفر الزيات بالقسم الثاني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكام مباراة الجزيرة ومالية كفر الزيات بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الجزيرة المطروحي مباراة هامة مع فريق مالية كفر الزيات، في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس، بملعب المدينة الشبابية بأبو قير، ضمن منافسات الجولة الثالثة، لدوري القسم الثاني.

ويدير المواجهة اليوم الحكم محمد علاء هاشم، يعاونه حاتم علام مساعد أول، ويوسف داهش مساعد ثان.

ويدخل الجزيرة اللقاء بدون نقاط، وله لقاء مؤجل مع الحمام، بينما رصيد المالية نقطتين من التعادل مع دكرنس ودمنهور.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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