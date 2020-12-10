الرياضة

موسيماني يحسم قراره بشأن التعاقد مع حارس جديد

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أحمد جودة - القاهرة - صرف النادي الأهلي النظر عن التعاقد مع حارس مرمى للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاء قرار مسؤولي الأهلي بناء على رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

َوجدّد موسيماني ثقته في الثلاثي الحراس الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير، مشددًا على أنّ الأمور تسير بشكل أكثر من رائع في حراسة مرمي الفريق.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تراجع أداء مروان والاستغناء عن إليو بادجي. 

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد القادم في أولى جولات بطولة الدوري الممتاز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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