مغاربة الكاف.. تعليق ناري من ميدو على نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

علق أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق على قرار الاتحاد الإفريقي "كاف" بشأن نقل مباراة الأهلى ونهضة بركان المغربي المقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر الجارى إلى قطر .

وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "المغاربه بيتحكموا في الاتحاد الافريقي بيلعبوا ماتشات وقت ما هما عايزين في المكان اللي هما عايزينه!!".

وأضاف: "أحد أصدقائي المغاربة أقسم لي الأسبوع الماضي إن السوبر الافريقي هيتلعب في الدوحة!!".



وشهدت الساعات الماضية اجتماعا داخل الكاف من قبل لجنة المسابقات وتم الاستقرار على نقل المباراة إلى قطر وسيتم عرض الأمر على المكتب التنفيذي للإعلان بشكل رسمي عن نقل المباراة.

وكان فريق نهضة بركان المغربي اعترض بشدة على لعب مباراة السوبر الإفريقي فى مصر، خاصة أن الفريق المنافس بطل مصر " الأهلي " وهو ما يقلل فرص التتويج باللقب بعد أن كان الكاف قرر إقامتها فى مصر.

وفى هذا السياق ، هاجم الإعلامي أحمد شوبير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي، بكأس السوبر الأفريقي.

وقال شوبير: "الحقيقة لم أر تخبطا في حياتي في الكاف مثلما يحدث هذه الأيام، ولا أرى أي مبرر أو سبب لهذا التخبط".

وأضاف: "الكاف أعلن أن السوبر سيقام 3 مواسم في الدوحة ولم يعترض أحد، والزمالك لعب مع الترجي الموسم الماضي وكسب البطولة، والأمور كانت جميلة".

وواصل: "بعد ذلك طلب الكاف من مصر تنظيم بطولة السوبر الأفريقي هذا الموسم ورحبنا بالأمر، ثم حدثت مشكلة باعتراض نادي نهضة بركان على إقامة السوبر الأفريقي في القاهرة".