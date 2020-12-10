قنبلة الشتاء.. صفقة كبرى بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

وواصل: "اتشرف دائما بالعمل مع مسئولي نادي الزمالك سواء المجلس السابق برئاسة المستشار مرتضى منصور، أو أمير مرتضى، وعلاقتي جيدة مع مسئولين النادي، وكنت أريد جلب الشيخ للأبيض".
وأكمل: "هناك تعاون دائما مع أحمد الشيخ الذي يأخذ رأيي في كل الأمور الخاصة به، ولكن لم أكن وسيط في انتقاله لبيراميدز".
وتابع: "لا يوجد تعاون مع النادي الأهلي، وشرف لي التعامل مع أكبر الأندية الإفريقية، ولا أعلم أي مبرر لعدم التعاون، وأنا جاهز للعمل معهم في أي صفقات، وعندما أشعر أن هناك لاعبين قريبين من الأهلي لا أتدخل في بعض الصفقات".
وزاد: "كنت وسيط في عدة صفقات، ميدو جابر من المقاصة إلى سيراميكا، وصلاح ريكو إلى إنبي، وأحمد على والزنفلي إلى البنك الأهلي، وأحمد رفعت ومصطفى سلطان ومحمد عنتر وعصام ثروت وعلاء عطا وأحمد شديد قناوي كنت وراء انتقالهم إلى النادي المصري البورسعيدي".
وختم: "أي صفقة كبيرة بين الناديين الأهلي والزمالك، لو حد عملها سيكون أنا، وهناك صفقة كبرى بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في يناير ستكون قنبلة الانتقالات الشتوية في فبراير".
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