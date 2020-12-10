تهديدات قطر.. تفاصيل تراجع الكاف عن إقامة السوبر الإفريقي فى مصر ونقله للدوحة

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على نقل مباراة الأهلى ونهضة بركان المغربي إلى قطر بعد أن كان من المقرر إقامتها فى مصر خلال شهر ديسمبر الجارى.

وشهدت الساعات الماضية اجتماعا داخل الكاف من قبل لجنة المسابقات وتم الاستقرار على نقل المباراة إلى قطر وسيتم عرض الأمر على المكتب التنفيذي للإعلان بشكل رسمي عن نقل المباراة.



وعلم " دوت الخليج " أن السر وراء فشل إقامتها فى مصر من قبل الكاف بعد تمسك الاتحاد القطرى بالعقد المبرم مع الكاف بشان إقامة السوبر الإفريقي لمدة 3 مواسم مقبلة فى الدوحة بداية من العام الماضي وفشلت كل محاولات الكاف مع القطريين . وعلم " دوت الخليج " أن السر وراء فشل إقامتها فى مصر من قبل الكاف بعد تمسك الاتحاد القطرى بالعقد المبرم مع الكاف بشان إقامة السوبر الإفريقي لمدة 3 مواسم مقبلة فى الدوحة بداية من العام الماضي وفشلت كل محاولات الكاف مع القطريين . وتوعد أيضا الاتحاد القطرى الكاف بالمطاردة فى المحاكم الدولية الرياضية والحصول على تعويض مالى كبير وفقا للعقد المبرم بين الطرفين والذى يتضمن شرط جزئي كبير .

وكان فريق نهضة بركان المغربي اعترض بشدة على لعب مباراة السوبر الإفريقي فى مصر، خاصة أن الفريق المنافس بطل مصر " الأهلي " وهو ما يقلل فرص التتويج باللقب بعد أن كان الكاف قرر إقامتها فى مصر. وفى هذا السياق ، هاجم الإعلامي أحمد شوبير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي، بكأس السوبر الأفريقي. وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيتجتمع اليوم الخميس، لحسم الأمر بشأن موعد ومكان مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي". وتابع شوبير: "الحقيقة لم أرى تخبطا في حياتي في الكاف مثلما يحدث هذه الأيام، ولا أرى أي مبرر أو سبب لهذا التخبط". وأضاف شوبير: "الكاف أعلن أن السوبر سيقام 3 مواسم في الدوحة ولم يعترض أحد، والزمالك لعب مع الترجي الموسم الماضي وكسب البطولة، والأمور كانت جميلة". وواصل: "بعد ذلك طلب الكاف من مصر تنظيم بطولة السوبر الأفريقي هذا الموسم ورحبنا بالأمر، ثم حدثت مشكلة باعتراض نادي نهضة بركان على إقامة السوبر الأفريقي في القاهرة". وتابع: "في النهاية لا يهم الأهلي أو الزمالك مكان إقامة السوبر الأفريقي، لكن ما يهم هو النظام".

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